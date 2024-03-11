"الحياة الفطرية" يرصد 6 أعشاش لتكاثر النعام أحمر الرقبة بمحمية الإمام سعود الملكية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أنه رصد 6 أعشاش لتكاثر طائر النعام أحمر الرقبة بمحمية الإمام سعود بن عبد العزيز الملكية في هذا الموسم.
وتفصيلاً، كشف المركز في رده على مغردين، نوفمبر 2023، أن النعام العربي من الطيور التي انقرضت من الجزيرة العربية بعد أن كانت منتشرة في عدة مناطق ومنها الربع الخالي .
وأكد المركز أنه ضمن برامج الإكثار وإعادة التوطين التي أطلقها؛ فإن المركز نجح في إكثار وإعادة توطين النعام "أحمر الرقبة" بصفته النوع الأقرب للنعام العربي الذي انقرض بشكل كامل؛ مشيراً إلى أنه توجد أعداد منه تتكاثر بشكل طبيعي في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وأوضح المركز عبر حسابه في منصة X في أبريل 2023، أن "النعام أحمر الرقبة" من أكبر أنواع النعام، يغطي جسم الأنثى ريش رمادي اللون، بينما يغطي الذكر ريش أسود لامع ما عدا ريش الأجنحة والذيل لونه أبيض، يصل ارتفاعه إلى حوالي 2.5 متر ويزن 150 كيلوجرامًا تقريبًا.