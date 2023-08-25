السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة الأمر بالسعودية

أكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة أمر قيادة السعودية؛ كونه منهج حياة، ومصدر نظام، على أوامره يسيرون، ومن نوره يقتبسون.
وقال رئيس الشؤون الدينية إن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في المسجد الحرام، تعكس عناية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بكتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حفظًا وأداء، وتجويدًا وتفسيرًا.
ونوّه الشيخ السديس بالمسابقة وإقامتها في رحاب المسجد الحرام، مؤكدًا أنها تجسد اهتمام القيادة بالقرآن، وتشجيع حَمَلته.. منوهًا بما تنعم به بلادنا المباركة من أمن واستقرار بفضل رعايتها القرآن والسنة عملاً وتطبيقًا.