السديس: الاهتمام بالقرآن الكريم في صدارة ومقدمة أولويات ولاة الأمر بالسعودية

وقال رئيس الشؤون الدينية إن إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في المسجد الحرام، تعكس عناية القيادة الرشيدة -حفظها الله- بكتاب الله وحفظه وتجويده وتفسيره، وتشجيع النشء على الإقبال عليه حفظًا وأداء، وتجويدًا وتفسيرًا.