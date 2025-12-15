أمطار غزيرة تُسيل الأودية في محافظات شمال الرياض.. مشاهد توثقها "سبق"

شهدت محافظات شمال مدينة الرياض، صباح اليوم، هطول أمطار غزيرة، شملت عددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها، وأسفرت عن جريان الأودية والشعاب في مشهد مطري لافت.
وفي التفاصيل، هطلت الأمطار على محافظات شقراء، ومرات، والمجمعة، والغاط، والزلفي، وسدير، والأرطاوية، إضافة إلى المراكز التابعة لها، حيث جرت أودية وشعاب عدة نتيجة غزارة الهطول.
وفي شمال مدينة الرياض، أدت الأمطار إلى جريان أودية الطوقي والطيري، فيما شهدت محافظة مرات أمطارًا غزيرة شملت مركزي ثرمداء وأثيثية، وأسفرت عن جريان عدد من الأودية، أبرزها وادي القلتة ووادي النخيل.
كما تواصل هطول الأمطار على سدير، والمجمعة، والغاط، والزلفي، والأرطاوية، وجرت على إثرها أودية وشعاب عدة، من بينها وادي المشقر جنوب غرب محافظة المجمعة.
وامتدت الحالة المطرية إلى محافظة شقراء، وشملت مراكز أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب، وحمادة الوشم.
وجرت أودية منتزه الرايغة، ووادي المنحنى شمال مركز أشيقر، إلى جانب أودية العيبة، والقموص، والنظيم بالداهنة شمال شرق شقراء، وأودية مركز الحريق؛ غالة، وغلغل، والحريق.
ولا تزال الأودية تصب حتى الآن في عدد من الروضات، من بينها روضة العكرشية، وروضة الهوبجة، وأم العصافير، والمزيرعة، وسط متابعة من الأهالي.