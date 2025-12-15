أمطار غزيرة تُسيل الأودية في محافظات شمال الرياض.. مشاهد توثقها "سبق"

وامتدت الحالة المطرية إلى محافظة شقراء، وشملت مراكز أشيقر، والقصب، والوقف، وغسلة، والدهنة، والمشاش، والجريفة، والصوح، والفرعة، والحريق، إضافة إلى قرية الجوفان، ومزارع العب، وحمادة الوشم.