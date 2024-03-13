"التجارة" تضبط معملاً للغش في منتجات القهوة والمكسرات بالرياض

ومنعت الوزارة وصول أكثر من 360 ألف منتج مخالف للمستهلكين، واشتملت المضبوطات على أكثر من 281 ألف كيس لا يحمل بيانات بلد المنشأ، و20 ألف كيس قهوة و60 ألف كيس مكسرات لا تحمل أي بيانات تجارية توضح مواصفات السلعة وخصائصها وتاريخ صلاحيتها، بالإضافة إلى 50 كيس قهوة فارغًا تحمل علامات تجارية معروفة أعدت بغرض التعبئة، واستيكرات، ونحو 13 كيس زنة 25 كيلو لمنتجات القهوة والمكسرات مجهولة المصدر.