"البلوي" يتوج الهجانة الفائزين في سباق "اليوم الوطني" بميدان الجنادرية للهجن

وحصل الفائز بالمركز الأول في الشوطين الرئيسيين لفئة الرجال على كأس ومبلغ 50.000 ألف ريال ومثلها للمالك؛ بينما حصلت الفائزة بالمركز الأول في سباق الهجانة للسيدات على كأس ومبلغ 50.000 ألف ريال ومثلها للمالك؛ في حين حصل بقية أصحاب المراكز العشر الأولى في جميع الأشواط على جوائز مالية قيمة.