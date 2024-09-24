"البلوي" يتوج الهجانة الفائزين في سباق "اليوم الوطني" بميدان الجنادرية للهجن

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن المهندس محمود البلوي أصحاب المراكز الأولى في سباق "اليوم الوطني" المقام على ميدان الجنادرية للهجن بمدينة الرياض.
وحسم الهجان أحمد حماد العمراني مع مطيته "الجليلة" لقب الشوط الأول "الرئيس"؛ فيما حل ثانيًا الهجان عبدالإله بن سليم الجهني، مع مطيته "بيان"، وجاء ثالثًا عزيز سلامة الحويطي مع مطيته "بشاير".
كما حقق الهجان سليمان بن معوض الجهني، مع مطيته "الجوكر" لقب الشوط الثاني "الرئيس"، وحل ثانيًا الهجان أحمد بن سلامة الجهني، مع مطيته "مشهر"، وثالثًا الهجان نايف بن سليم الجهني، مع مطيته "منادي".
ونجح الهجان فيصل بن خميس المسعودي، مع مطيته "الواصلة" في حسم لقب الشوط الثالث، ونال الهجان سامر بن سليم الحويطي، مع مطيته "شقران" لقب الشوط الرابع.
وفي الشوط الخامس المخصص للسيدات، نجحت الهجانة عبير أحمد حكمي مع مطيتها "الغزال" في حسم لقب الشوط الخامس؛ فيما حلت الهجانة ريما محمد الحربي، مع مطيتها "الصداوي" ثانيًا، والهجانة خلود عبدالله الشمري، مع مطيتها "بشار" ثالثًا.
وشارك في أشواط "سباق الهجانة" عدد 109 هجانين وهجانات في خمسة أشواط، أربعة منها على مسافة 5 كيلومترات للرجال وشوط واحد على مسافة 2 كيلومتر للسيدات.
وحصل الفائز بالمركز الأول في الشوطين الرئيسيين لفئة الرجال على كأس ومبلغ 50.000 ألف ريال ومثلها للمالك؛ بينما حصلت الفائزة بالمركز الأول في سباق الهجانة للسيدات على كأس ومبلغ 50.000 ألف ريال ومثلها للمالك؛ في حين حصل بقية أصحاب المراكز العشر الأولى في جميع الأشواط على جوائز مالية قيمة.
وشهد سباق اليوم الوطني عدة فعاليات مصاحبة للزوار استمتع من خلالها الحضور بتجربة ركوب الهجن والعرضة النجدية وأركان ترفيهية للأطفال والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية والتصوير الفوري وسط أجواء احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ94.