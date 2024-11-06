الشباب محور شراكة واهتمام بين "وزارة الموارد البشرية" و "مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية"

تهدف مبادرة "احترافية القرار" تقديم خدمات لتهيئة ومساندة الشباب في المراحل الانتقالية التي تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار لدى الشباب من خلال برامج تدريبية وتفاعلية، وتطوير قدراتهم على التفكير النقدي وتحليل المعلومات وصياغة القرارات بشكل احترافي، وستتضمن المبادرة سلسلة من الورش والدورات التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث؛ بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية.