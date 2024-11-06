الشباب محور شراكة واهتمام بين "وزارة الموارد البشرية" و "مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية"

سعياً إلى دعم الشباب والعاملين معهم، وتمكينهم، وبناء قدراتهم المهنية والاجتماعية؛ وقّعت مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية شراكة استراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ مبادرتين نوعيتين: "مبادرة احترافية القرار" و" مبادرة تأهيل العاملين مع الشباب".
وتأتي هاتان المبادرتان انطلاقاً من حرص الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية الشبابية في وكالة الوزارة لتنمية المجتمع، والمؤسسة على العناية بمحور الشباب عبر المستهدفات الاستراتيجية للجهتين؛ حيث تُعد إحدى مبادرات استراتيجية التنمية الشبابية "رحلة الانتقال الآمن بين المراحل العمرية"، والتي تمثلها مبادرة "احترافية القرار"، كما أن أحد أهداف استراتيجية التنمية الشبابية: "تأهيل العاملين مع الشباب بمسارات وبرامج واعدة"؛ التي تمثلها مبادرة "تأهيل العاملين مع الشباب".
تهدف مبادرة "احترافية القرار" تقديم خدمات لتهيئة ومساندة الشباب في المراحل الانتقالية التي تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار لدى الشباب من خلال برامج تدريبية وتفاعلية، وتطوير قدراتهم على التفكير النقدي وتحليل المعلومات وصياغة القرارات بشكل احترافي، وستتضمن المبادرة سلسلة من الورش والدورات التدريبية التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث؛ بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية.
أما مبادرة "تأهيل العاملين مع الشباب" فتهدف إلى تطوير مهارات العاملين مع الشباب وبناء قدراتهم، من خلال برامج تدريبية مكثّفة تُركز على أساليب التواصل الفعّال وفهم احتياجات الشباب وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجههم، مما سيساعد في تعزيز دورهم المجتمعي لإحداث أثر إيجابي تنموي.
وبهذه المناسبة أعربت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية، وأكدت أن هذه الشراكة تُمثّل خطوة مهمّة نحو دعم الجهود المشتركة والسعي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن تمكين الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.
كما عبّرت مؤسسة عبد العزيز الجميح الخيرية عن فخرها بهذه الشراكة، مؤكدةً أن دعم الشباب يمثل جزءاً محورياً من رسالتها المجتمعية. وأضافت المؤسسة أنها تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم بيئة داعمة تتيح للشباب السعودي الوصول إلى أقصى إمكاناتهم.
وتسعى المؤسسة من خلال هذه الشراكة إلى تمكين هذه المبادرات وتوسيع نطاقها عبر الشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يحقق الأهداف المشتركة للجانبين، ويسهم في استراتيجية التنمية الشبابية لدى الوزارة.
هذا، وقد باشر مراسم التوقيع سعادة الأستاذ: محمد بن حمد بن عبد العزيز الجميح؛ ممثلاً عن مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية، وسعادة وكيل وزارة الموارد البشرية لتنمية المجتمع الأستاذ: أحمد بن صالح الماجد؛ ممثلاً عن الوزارة.