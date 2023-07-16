جامعة الحفر تعلن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق للعام الجامعي 1445هـ

وأوضحت الجامعة أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، وأن القبول سيتم وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة، وهي أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1439/1440هـ فما فوق للتقديم، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي على ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من خمسة أعوام، وألا يكون للطالب سجل -حالياً أو سابقاَ- في جامعة حفر الباطن، ويمكن للطالب المقيد سابقاً التقديم وفق شروط القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات.