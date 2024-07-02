مختص بقطاع العمرة: التوقعات تشير إلى زيادة المعتمرين قبل نهاية 2024.. وهذه 6 عوامل اقتصادية إيجابية

وأشار "العويني" إلى أن الأرقام القياسية المتوقعة لعدد المعتمرين في مكة بحلول نهاية 2024 هي دليل على نجاح الجهود المبذولة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع أهداف الرؤية لتعزيز السياحة الدينية، وجعل السعودية وجهة إسلامية رائدة؛ إذ تجاوز عدد المعتمرين 13.5 مليون معتمر في 2023، و8 ملايين معتمر في النصف الأول من رمضان 2024.