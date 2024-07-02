مختص بقطاع العمرة: التوقعات تشير إلى زيادة المعتمرين قبل نهاية 2024.. وهذه 6 عوامل اقتصادية إيجابية

كشف المختص الاقتصادي في قطاع العمرة والحج بإندونيسيا، إسلام صالح العويني، عن توقعات بزيادة أعداد المعتمرين قبل نهاية عام 2024، وأوضح أن إعلان وزارة الحج والعمرة استقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم مباشرة بعد موسم الحج سيساهم في زيادة الطلب على تأشيرات العمرة.
وأشار "العويني" إلى أن الأرقام القياسية المتوقعة لعدد المعتمرين في مكة بحلول نهاية 2024 هي دليل على نجاح الجهود المبذولة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع أهداف الرؤية لتعزيز السياحة الدينية، وجعل السعودية وجهة إسلامية رائدة؛ إذ تجاوز عدد المعتمرين 13.5 مليون معتمر في 2023، و8 ملايين معتمر في النصف الأول من رمضان 2024.
وأكد "العويني" محاور إيجابية عدة للاقتصاد السعودي نتيجة زيادة أعداد المعتمرين، أولها تعزيز الاقتصاد المحلي؛ إذ إن إنفاق المعتمرين على الخدمات الفندقية والنقل والتسوق يدعم نمو القطاعات المختلفة، ويوفر فرص عمل جديدة.
وأضاف "العويني" بأن ثانيها هو تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى التحسينات في مرافق الإقامة والنقل، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وبيَّن أن ثالثها هو التحول الرقمي، لافتًا إلى أن التأشيرات الإلكترونية سهّلت عملية الوصول إلى السعودية، وزيادة رضا المعتمرين.
وتابع بأن رابع المحاور هو تفعيل الاستدامة والنمو للقطاع السياحي الديني الذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وخامسها التعاون الدولي بزيادة أعداد المعتمرين، وتعزز علاقات السعودية مع دول العالم الإسلامي، وسادسها تحسين تجربة المعتمرين، الذي يتمثل في تقديم خدمات ومرافق متميزة؛ لتوفير بيئة مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بدء موسم العمرة في 14 ذي الحجة 1445 في ظل نجاح موسم الحج هذا العام؛ ما يعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع السياحية والدينية في السعودية.