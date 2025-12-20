حرصًا على البيئة.. أمير حائل يخصص جائزة سنوية ويعتمد أسماء الفائزين بالتميز البيئي الثالثة

أعلنت جائزة أمير منطقة حائل للتميز البيئي في نسختها الثالثة، التي رعى حفلها الليلة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، أسماء الفائزين بمساراتها الستة، وهي: مسار الجهات الحكومية، ومسار المحافظات والمراكز، ومسار الكيانات، ومسار الأفراد، ومسار البحث العلمي، ومسار الإنتاج الإعلامي التوعوي البيئي.