حرصًا على البيئة.. أمير حائل يخصص جائزة سنوية ويعتمد أسماء الفائزين بالتميز البيئي الثالثة

أعلنت جائزة أمير منطقة حائل للتميز البيئي في نسختها الثالثة، التي رعى حفلها الليلة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، أسماء الفائزين بمساراتها الستة، وهي: مسار الجهات الحكومية، ومسار المحافظات والمراكز، ومسار الكيانات، ومسار الأفراد، ومسار البحث العلمي، ومسار الإنتاج الإعلامي التوعوي البيئي.
وجاءت نتائج مسار الجهات الحكومية بفوز كل من أمانة منطقة حائل، وجامعة حائل، والقوات الخاصة للأمن البيئي.
وفي مسار المحافظات والمراكز، فازت محافظة بقعاء، ومركز النعي.
أما مسار الكيانات، فقد فازت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج"، وجمعية وسم البيئية، والجمعية الخيرية للعناية بالمساجد.
وفي مسار الأفراد، حقق المركز الأول خالد بن ناصر الشمري، وجاء ثانيًا عبدالله بن عملاء العنزي، فيما حصلت دانة بنت فهد المطيري على المركز الثالث.
كما أُعلن الفائزون في مسار البحث العلمي، حيث جاء في المركز الأول الدكتور محمد بن عبدالله الشثري، وحل ثانيًا رضا بن عبدالمجيد عبدالغني، وجاء ثالثًا الدكتور حمود بن فهد العفنان.
وفي مسار الإنتاج الإعلامي التوعوي البيئي، فاز بالمركز الأول مهند بن صالح المبلع، وجاءت ثانيًا شركة دي بي للإنتاج الإعلامي، وحل ثالثًا سلطان بن عوض العنزي.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز التميز البيئي، ودعم المبادرات والمؤسسات والأفراد في مجالات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي، ضمن مسارات متعددة في منطقة حائل.