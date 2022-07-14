مبادرتا ولي العهد والربط الخليجي.. تحدي البيئة يغزو "قمة جدة" وملفات "بايدن"

وذكر البيت الأبيض أن "أمن الطاقة" سيكون محوراً رئيسياً في زيارة بايدن إلى السعودية، إلا أن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أن للجولة أهدافاً دبلوماسية أوسع، حسب وكالة "فرانس برس" التي نقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار قولها إن "الزيارة إلى الشرق الأوسط تشكّل ذروة أشهر عدة من الدبلوماسية".