سكان حي الدار البيضاء بالرياض يعانون من قطع المياه عن منازلهم.. بذريعة "الصرف الصحي"

وفيما يخص القطاع السكني، تقرر استمرار تطبيق المقابل المالي المعمول به قبل صدور القرار، بينما بالنسبة لمن يرغب في الاستعجال لإيصال الخدمة؛ يكون المقابل المالي لقطر التوصيلة من 20 ملم إلى 25 للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترًا مربعًا، وما دون يكون 3 آلاف ريال، وبالنسبة للأراضي التي مساحتها أكثر من 350 مترًا مربعًا فيكون 20 ريالًا لكل متر مربع إضافي، ومن 32 ملم إلى 40 يكون 5 آلاف ريال للأراضي التي تقل مساحتها عن 350 مترًا مربعًا، وللأراضي أكثر من 350 مترًا مربعًا يكون 25 ريالًا لكل متر مربع إضافي، وبحد أقصى 25 ألف ريال، وأكبر من 40 ملم يكون وفقاً لتكاليف التنفيذ الفعلية.