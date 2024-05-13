"الإرشاد الزراعي" يعرّف بطريقة أخذ عيّنات المياه والتربة لتحليلها في المراكز المتخصّصة

كشف "الإرشاد الزراعي" عن طريقة أخذ عينات المياه والتربة بشكل سليمٍ؛ لتحليلها في المراكز المتخصّصة.
وأضاف، أنه لأخذ العيّنة يتم استبعاد الطبقة السطحية من التربة، ثم أخذ عيّنة بعمق 20 سم بمقدار 500 جرام، وعيّنة أخرى بعمق 40 سم، وثالثة بعمق 60 سم، ووضعها في أكياس.
وأوضح الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن طريقة أخذ عيّنات المياه تتم عبر أخذ عيّنات 33 مل منها بعد التشغيل لفترة 15 دقيقة، ثم أخذ العيّنات لأقرب مركز أبحاث زراعي تابع للوزارة لتحليلها ومعرفة نسب الملوحة والعناصر الكيميائية حتى يتمكّن المزارع من زراعة المحاصيل المناسبة.