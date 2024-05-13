"الإرشاد الزراعي" يعرّف بطريقة أخذ عيّنات المياه والتربة لتحليلها في المراكز المتخصّصة

وأضاف، أنه لأخذ العيّنة يتم استبعاد الطبقة السطحية من التربة، ثم أخذ عيّنة بعمق 20 سم بمقدار 500 جرام، وعيّنة أخرى بعمق 40 سم، وثالثة بعمق 60 سم، ووضعها في أكياس.