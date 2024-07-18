الأولى بالشرق الأوسط.. العلا تنال اعتماد المنظمة الدولية للوجهات السياحية

أعلنت وجهة العلا عن حصولها على اعتماد المنظمة الدولية للوجهات السياحية "ديستينيشنز إنترناشيونال" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، لتكون بذلك أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن "برنامج اعتماد تسويق الوجهات"، وهو معيار قطاع منظمات تسويق الوجهات لقياس الجودة والاحترافية، كما يأتي الاعتماد بعد عام من نجاح العلا في الانضمام إلى "ديستينيشنز إنترناشيونال" بصفتها أول جهة من الشرق الأوسط.
ورسخت العلا مكانتها بوصفها إحدى أهم مواقع السياحة في المملكة منذ بدأت باستقبال الزوار منذ أربع سنوات، وخاصة مع تقديم تقويم من الفعاليات الممتدة على مدار العالم، إضافة إلى توفير أفضل خيارات الضيافة الأصيلة.
ويمثّل حصول العلا على هذا الاعتماد شهادة على تقدّم العلا في تحقيق رؤيتها لإعادة رسم ملامح التميز السياحي عالمياً، على أسس خلق اقتصاد مستدام يهدف لنفع المجتمع المحلي.
وقال رئيس قطاع السياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز: يُعد استكمال برنامج اعتماد تسويق الوجهة علامة فارقة مهمة للعلا، ونسعى إلى تطوير صناعة السياحة والنظام البيئي للعلا الذي يعد الأفضل في فئته.
وأضاف جونز: يسهم هذا الاعتماد في تأكيد التزامنا بضمان أعلى المعايير في وجهتنا، وتعزيز الثقة بين الزوار والجهات المعنية وشركائنا, ونأمل أن يتيح وجودنا ضمن وجهات "ديستينيشنز إنترناشيونال" - الحاضنة لأفضل الممارسات - مشاركة منهجيتنا الفريدة مع العالم وتسليط الضوء على كلّ ما يجعل العلا بمثابة إحدى أبرز الوجهات الفاخرة العالمية في الوقت الحالي.
ويتطلب الحصول على اعتماد تسويق الوجهات تحقيق أكثر من مئة من معايير الأداء في مجالات تتضمن الحوكمة ومشاركة الجهات المعنية والإدارة المالية وتطوير الوجهات, ويتم تحديد هذه المعايير من قبل لجنة مستقلة مؤلفة من خبراء القطاع الممثلين عن مجموعة كبيرة من منظمات الوجهات، مع تحديث هذه المعايير بشكلٍ دوري لتعكس تطور أفضل الممارسات في القطاع.
يذكر أنّ هذا الإنجاز يُضاف إلى قائمة الجوائز المرموقة التي حصلت عليها العلا مؤخرًا؛ ففي مايو خلال حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024، حصلت العلا للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2024، وعلى جائزة أفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2024، فضلاً عن جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2024, وتلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقييمًا بـ5 نجوم للتميز التنظيمي من مؤسسة الجودة الأوروبية وجائزة التميز من جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط.
وتواصل العلا ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة تراثية فاخرة رائدة تتميز بالحصول على أبرز الجوائز على المستوى الإقليمي والعالمي، وتعد زوارها بتجربةٍ استثنائيةٍ غامرة من الفنون والثقافة، والطبيعية، والعافية، والمغامرات الحماسية.