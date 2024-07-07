بدء القبول بجامعة تبوك غدًا مع استحداث تخصصات نوعية وجديدة

نشرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك، دليل ومواعيد القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1446هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم؛ حيث سيبدأ التقديم من الغد وحتى يوم الأحد القادم 8/ 1/ 1446هـ؛ فيما ستعلن نتائج القبول للمرحلة الأولى يوم الأحد 15/ 1/ 1446هـ، كما سيتم الإعلان عن نتائج القبول للمرحلة الثانية وفق المقاعد الشاغرة يوم الأحد 22/ 1/ 1446هـ.