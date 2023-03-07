ساعات الانتظار بجسر الملك فهد.. الملل يقود إلى "البلوت والشاي والطعام"

ووصف الكثير من المسافرين ما يحدث حاليًا في جسر الملك فهد بأنه "حالة من الفوضى" حدثت في وقت غير مناسب، وقالوا: في مثل هذه الإجازات؛ من المفترض أن يعمل الجسر بكامل طاقته الاستيعابية، لا أن يتقرر إغلاق الكبائن وإجراء الصيانة.