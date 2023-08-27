"تعليم الرياض": رقم هاتفي لتقديم الخدمات الاستشارية لأولياء أمور طلاب التربية الخاصة

وتشمل الخدمات، وفق إنفوجراف نشرته اليوم "تعليم الرياض"، طرق التواصل مع عيوب النطق، واضطرابات التواصل والتأخر اللغوي، وطرق التواصل للطلاب والطالبات زارعي القوقعة وضعاف السمع، والخدمات النفسية والسلوكية والخدمات النفسية والسلوكية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل.