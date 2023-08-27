"تعليم الرياض": رقم هاتفي لتقديم الخدمات الاستشارية لأولياء أمور طلاب التربية الخاصة

بمناسبة العودة للدراسة، خصّصت الإدارة العامة لتعليم الرياض رقماً هاتفياً للتواصل وتقديم الخدمات الاستشارية لأولياء أمور طلاب وطالبات التربية الخاصة.
وأوضحت الإدارة أن الخدمات الاستشارية تقوم عليها متخصّصات في الخدمات المساندة لأولياء أمور طلاب وطالبات التربية الخاصة لتقديم الاستشارات لبرنامج الخدمات النفسية والسلوكية والنطق والتخاطب في جميع المراحل التعليمية والتدخل المبكر في التربية الخاصة.
وتشمل الخدمات، وفق إنفوجراف نشرته اليوم "تعليم الرياض"، طرق التواصل مع عيوب النطق، واضطرابات التواصل والتأخر اللغوي، وطرق التواصل للطلاب والطالبات زارعي القوقعة وضعاف السمع، والخدمات النفسية والسلوكية والخدمات النفسية والسلوكية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل.
وحثت الإدارة أولياء الأمور على التواصل على الرقم 0546254116 من الساعة 12 إلى الثانية ظهراً.