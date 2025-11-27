الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة

وتعمل "الداخلية" على تقديم حلول مبنية على الذكاء الاصطناعي أحدثت نقلة نوعية في إدارة الخدمات والحد من وقوع الجريمة وتنمية البيئة، ما يجعل رحلة المواطن والمقيم والزائر أكثر انسجامًا وسلاسة، لتظل المملكة العربية السعودية نموذجًا عالميًا في تسخير التقنية لخدمة الإنسانية، حيث تملك مركزًا للقيادة والسيطرة مزوّدًا بتقنيات متقدمة لتحليل البيانات في الوقت الحقيقي، مما يتيح استجابة سريعة ودقيقة لأي مستجدات تتعلق بإدارة الحشود، والأمن والسلامة، أو تقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين، بالتكامل مع مختلف القطاعات الحكومية.