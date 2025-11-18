"نينجا" يعيد تعريف تجربة الجمعة البيضاء ويحوّلها من موسم ازدحام إلى تجربة تسوّق فورية ومريحة

في خطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين، أسهم تطبيق “نينجا” في إعادة تشكيل مفهوم الجمعة البيضاء، عبر نقل التجربة من الزحام الطويل والطوابير الممتدة في المتاجر إلى نموذج تسوّق رقمي فوري، مريح، وسهل، يتيح للعملاء الاستفادة من الخصومات القوية دون مغادرة منازلهم.
وبفضل التغطية الواسعة والتوصيل السريع، أصبحت العروض الكبرى على منتجات المطبخ والأغذية، العناية المنزلية، العطور والجمال، والعناية بالأطفال متاحة للعملاء في أي وقت ومن أي مكان، الأمر الذي قلّل الحاجة إلى المقارنة الطويلة بين المتاجر أو انتظار الصفوف. حيث بات العميل يجد خصومات تصل إلى 60٪، مع استلام طلبه خلال أقل من 30 دقيقة، 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع، مما غيّر شكل التجربة بالكامل.
وتسعى “نينجا” من خلال هذه الحملة إلى تأكيد مكانتها كـ الوجهة الأولى للجمعة البيضاء في ذهن المستهلكين من خلال توفير عروض واسعة عبر قطاعات متعددة، مدعومة ببنية تشغيلية قوية تسمح بتسليم سريع وتوفر دائم لأبرز المنتجات المطلوبة في هذا الموسم.
وأكدت “نينجا” أن مستقبل الجمعة البيضاء لم يعد مرتبطًا بالمشاوير الطويلة ولا الفعاليات المزدحمة، بل بتجربة رقمية عملية تمكّن العميل من الوصول للعروض الأقوى فور نزولها، وتلغي الجهد التقليدي الذي اعتاد عليه السوق لسنوات.