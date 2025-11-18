"نينجا" يعيد تعريف تجربة الجمعة البيضاء ويحوّلها من موسم ازدحام إلى تجربة تسوّق فورية ومريحة

وبفضل التغطية الواسعة والتوصيل السريع، أصبحت العروض الكبرى على منتجات المطبخ والأغذية، العناية المنزلية، العطور والجمال، والعناية بالأطفال متاحة للعملاء في أي وقت ومن أي مكان، الأمر الذي قلّل الحاجة إلى المقارنة الطويلة بين المتاجر أو انتظار الصفوف. حيث بات العميل يجد خصومات تصل إلى 60٪، مع استلام طلبه خلال أقل من 30 دقيقة، 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع، مما غيّر شكل التجربة بالكامل.