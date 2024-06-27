للحماية من لسعة الشمس ونقص الرطوبة.. نصائح رسمية لـ"مزارعي البيوت المحمية"

قدمت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة، ممثّلة في الإرشاد الزراعي؛ نصائحَ إرشادية لمُزارعي البيوت المحمية؛ للعمل بها خلال فصل الصيف لحماية النباتات من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة ونقص نسبة رطوبة التربة.
وأوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن المسند، أنه يجب أن لا تقلّ رطوبة التربة عن ثمانين بالمئة من السعة الحقلية بالنسبة لرطوبة التربة؛ لأن نقص الرطوبة يؤدّي إلى نقص الماء في الخيار على سبيل المثال؛ حيث يكون الماء قليلًا؛ ممّا يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الثمار المشوهة وظهور المرارة؛ لذا فإنه يلزم أن يكون الري على فترات متقاربة؛ حتى لا يحدث جفاف للنبات وتحصل المرارة في ثمار الخيار.
وأضاف: "كما يجب تهوية البيت المحمي عن طريق المراوح لطرد الهواء الرطب؛ وذلك للوقاية من من الإصابة بالأمراض الفطرية، والتي قد تصيب النبات، كما ننصح المزارع بتظليل البيوت المحمية من الخارج، وذلك بالطين والجبس المبلل بالماء في موسم الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو؛ وذلك للتقليل من أشعّة الشمس الساقطة على البيوت، وتقليل الإصابة من لسعة الشمس على الثمار.