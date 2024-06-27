للحماية من لسعة الشمس ونقص الرطوبة.. نصائح رسمية لـ"مزارعي البيوت المحمية"

وأوضح المهندس الزراعي عبدالرحمن المسند، أنه يجب أن لا تقلّ رطوبة التربة عن ثمانين بالمئة من السعة الحقلية بالنسبة لرطوبة التربة؛ لأن نقص الرطوبة يؤدّي إلى نقص الماء في الخيار على سبيل المثال؛ حيث يكون الماء قليلًا؛ ممّا يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الثمار المشوهة وظهور المرارة؛ لذا فإنه يلزم أن يكون الري على فترات متقاربة؛ حتى لا يحدث جفاف للنبات وتحصل المرارة في ثمار الخيار.