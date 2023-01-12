"قصر الأواني" تصل لـ51 معرضًا بافتتاح معرضها الأول لعام 2023 في صبيا بجازان
أعلنت شركة قصر الأواني، وصولها إلى 51 معرضًا في جميع أنحاء المملكة، بافتتاح أول معارضها لعام 2023 في محافظة صبيا بحي الفيصلية على طريق الملك فهد بمدينة جازان، ويمتاز المعرض بتوسطه للمحافظة.
وتتجاوز مساحة المعرض 3500 متر مربع، وبتنوع شامل في الأواني المنزلية وأطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، ويحتوي على أكثر من 30 ألف منتج لتلبية رغبات العملاء بالمنتجات التي تتميز بالجودة العالمية، والسعر المناسب لجميع شرائح المجتمع.
وقال سامي إبراهيم السيف الرئيس التنفيذي: افتتاح هذا المعرض ضمن خطط الشركة الاستراتيجية، ورؤيتها المستقبلية للتوسع الجغرافي لتقديم أفضل المنتجات، وتلبية رغبات العملاء وأن نكون الأقرب دومًا.
وأضاف أن معرض صبيا يحقق جزءًا من أهداف التوسع لجميع مناطق ومحافظات المملكة، وأن هدفنا في قصر الأواني توفير احتياجات عملائنا بمعايير عالمية من الأواني المنزلية وأطقم الضيافة والأجهزة الكهربائية، ونعتزم مواصلة الانتشار من خلال فتح المعارض في كافة أرجاء مناطق المملكة.