"قصر الأواني" تصل لـ51 معرضًا بافتتاح معرضها الأول لعام 2023 في صبيا بجازان

أعلنت شركة قصر الأواني، وصولها إلى 51 معرضًا في جميع أنحاء المملكة، بافتتاح أول معارضها لعام 2023 في محافظة صبيا بحي الفيصلية على طريق الملك فهد بمدينة جازان، ويمتاز المعرض بتوسطه للمحافظة.