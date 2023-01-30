"المغيدي" الإرهاب آفة تستوّجب تكاتف جميع الدول والمنظمات للقضاء عليها بكافة السبل

وأشار إلى أن جمهورية باكستان هي من ضمن الدول المُنضمّة إلى التحالف مُنذ إنشائه؛ إيماناً منها بوجوب ردع كل ما من شأنه إثارة التطرف العنيف أو تبنيه أو العمل عليه، كما تلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، ومبدأها السامي النابذ للعنف والتطرف وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.