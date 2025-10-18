انطلاق موسم التشجير الوطني 2025 في 26 أكتوبر بهوية جديدة وشعار موحد

وتزامنًا مع الاستعدادات لإطلاق الموسم الجديد، كشف البرنامج عن الهوية الرسمية لموسم التشجير الوطني 2025، والتي تضم رموزًا وطنية وبيئية تعبّر عن رسالة الموسم في جعل التشجير مسؤولية وطنية مستدامة، داعيًا الجهات ذات العلاقة إلى استخدام الهوية الرسمية الموحدة في المواد الإعلامية والبصرية لتوحيد الرسائل الاتصالية للموسم.