في ختام الدورة 26 لاجتماعات الأمم المتحدة للسياحة.. الوزراء يصفون نسخة الرياض بـ"الأسطورية"

وشهدت الجلسة العامة اعتماد انتخاب معالي الشيخة ناصر النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة، لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع خلفًا للأمين العام السابق زوراب بولوليكاشفيلي، في حدث تاريخي يعكس الحضور العربي المتنامي في قيادة المنظمات الدولية.