في ختام الدورة 26 لاجتماعات الأمم المتحدة للسياحة.. الوزراء يصفون نسخة الرياض بـ"الأسطورية"

تُسدل العاصمة السعودية الرياض اليوم، الاثنين 20 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م، الستار على أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO)، التي خُتمت باجتماع المجلس التنفيذي برئاسة برازيلية، وسط إجماع عالمي على أن “نسخة الرياض” كانت الأضخم والأكثر تميزًا في تاريخ المنظمة.
وشهدت الجلسة العامة اعتماد انتخاب معالي الشيخة ناصر النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة أمينًا عامًا جديدًا للمنظمة، لتصبح أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب الدولي الرفيع خلفًا للأمين العام السابق زوراب بولوليكاشفيلي، في حدث تاريخي يعكس الحضور العربي المتنامي في قيادة المنظمات الدولية.
كما تخللت الاجتماعات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار السياحي والذكاء الاصطناعي وتنمية الكوادر البشرية وتطوير الوجهات المستدامة، كان من أبرزها اتفاقيات بين السعودية ومصر وقطر لتوسيع الشراكات السياحية والاستثمارية.
وأكد المشاركون أن الرياض نجحت في تقديم نموذج عالمي للضيافة والتنظيم، إذ تحولت الجمعية العامة إلى منصة حوارية جمعت القادة والوزراء والمستثمرين والمبتكرين تحت سقف واحد، في مشهدٍ وصفه العديد من الحضور بأنه "ملحمة سياحية عالمية".
وقال وزراء ومسؤولون دوليون إن النسخة السعودية ستبقى علامة فارقة في تاريخ المنظمة، مشيرين إلى أن ما قدمته المملكة من إمكانات بشرية وتقنية ولوجستية فاق التوقعات، ورسخ مكانتها كـ عاصمة عالمية للسياحة المستقبلية.
وشهدت الفعاليات تغطية إعلامية غير مسبوقة من مختلف القنوات والصحف والمنصات الدولية، التي أفردت مساحات بارزة لتغطية جلسات الجمعية العامة وقمة تورايز المصاحبة، واحتفالية مرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة.
ووجه العدد من الوفود المشاركة عبارات الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة ومسئولين تقديرًا للدعم الكبير الذي قدّمته المملكة لإنجاح هذا الحدث العالمي، مؤكدين أن الرياض أعادت رسم خريطة السياحة العالمية بروح عربية ورؤية سعودية تستشرف المستقبل.