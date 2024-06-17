"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1026 سلة غذائية في عدد من المحافظات اليمنية

من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 915 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين ومديريتي المعافر والشمايتين بمحافظة تعز ومديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 6.405 أفراد بواقع 775 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر الأشد احتياجًا باليمن للعام 2024م.