"إغاثي الملك سلمان" يوزع 1026 سلة غذائية في عدد من المحافظات اليمنية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 111 سلة غذائية في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة، استفاد منها 777 فردًا بواقع 111 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر الأشد احتياجًا باليمن للعام 2024م.
من ناحية ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 915 سلة غذائية في مديرية خنفر بمحافظة أبين ومديريتي المعافر والشمايتين بمحافظة تعز ومديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 6.405 أفراد بواقع 775 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة الأسر الأشد احتياجًا باليمن للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار مساعي المملكة، ممثلةً بالمركز لتحقيق الأمن الغذائي في اليمن ودعم العائلات المحتاجة والمتضررة بمستلزمات الحياة الأساسية.