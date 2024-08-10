"التعاون الإسلامي": قصف مدرسة "التابعين" بغزة امتداد للمجازر الوحشية والإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي آلاف النازحين في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين؛ معتبرة ذلك امتدادًا للمجازر الوحشية وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال أكثر من عشرة شهور في قطاع غزة؛ في انتهاك صارخ للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.