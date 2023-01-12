"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يحذر من جمع الملابس المستعملة دون ترخيص

وشدد اتحاد الغرف التجارية على المعنيين من ذوي العلاقة والمؤسسات التجارية التي تمارس نشاط تدوير الملابس بعدم جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (35283) وتاريخ (6/ 6/ 1443هـ)، باستثناء التعاون الذي يتم مع الجمعيات الأهلية المرخص لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمزاولة النشاط.