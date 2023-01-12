"الوطني لتنمية القطاع غير الربحي" يحذر من جمع الملابس المستعملة دون ترخيص

حذر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الشركات والمؤسسات التجارية التي تقوم بجمع الملابس المستعملة، من قيامها بجمعها من العامة بشكل مباشر وبدون ترخيص.
وجاء في التعميم الصادر عن اتحاد الغرف السعودية، أن جمع وتلقي الملابس المستعملة يحصر في الجمعيات الأهلية المصرح لها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأشار التعميم إلى رصد الجهات المختصة قيام بعض الشركات والمؤسسات التجارية بجمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر ودون ترخيص.
وشدد اتحاد الغرف التجارية على المعنيين من ذوي العلاقة والمؤسسات التجارية التي تمارس نشاط تدوير الملابس بعدم جمع الملابس المستعملة من العامة بشكل مباشر بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (35283) وتاريخ (6/ 6/ 1443هـ)، باستثناء التعاون الذي يتم مع الجمعيات الأهلية المرخص لها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمزاولة النشاط.