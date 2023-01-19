منسوبو هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية يحصدون شهادة "المقيم الإقليمي والدولي للقائمة الحمراء"

وتتمثل أهمية شهادة "المقيم الإقليمي والدولي للقائمة الحمراء" في محدودية عدد المقيمين مقارنة بعدد أصناف الكائنات الحية، حيث يُقدر العلماء عدد أصناف الكائنات الحية بين 10 و100 مليون صنف، وأفضل تخمين يقع بين 8 و15 مليون صنف، مليونان منها مصنفة رسميًا، إلا أن عدد الكائنات الحية المقيمة في القائمة الحمراء حتى يوليو 2020 بلغ نحو 120 ألف صنف، 27% منها تقع ضمن مدى الكائنات المهددة بالانقراض.