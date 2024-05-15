"الجلاجل" يزور عددًا من المشروعات الصحية الجديدة بالقنفذة ويتفقد المستشفى العام

قام وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل بزيارة إلى محافظة القنفذة، تفقد خلالها عددًا من المشروعات الصحية، للاطمئنان على سير العمل فيها ضمانًا لجودة أدائها في خدمة المواطن.
واطلع "الجلاجل "في مستهل الزيارة على مستشفى جنوب القنفذة العام متفقدًا خدماته الصحية وسير أعماله، كما زار الجلاجل مقر الشؤون الصحية الجديد واطلع على سير العمل في سائر أقسامه، ثم توجه إلى زيارة مستشفى القنفذة العام برفقة محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع حيث تلقى استعراضًا للخدمات الصحية المقدمة من قِبل شركاء صحة القنفذة من الجمعيات الصحية (لا بأس، زمزم، ابتسم) وحضر بصحبة المحافظ لقاءً مع المواطنين استمع خلاله لآرائهم وملاحظاتهم حول الأداء الصحي العام بالمحافظة.
وشملت جولة الوزير زيارة مركز صحي الشرقية واطمأن خلالها على سير العمل فيه وانسياب خدماته للمواطنين بالصورة المرجوة، وتوجه بعد ذلك إلى زيارة مركز الأزمات والكوارث، ومبنى الشؤون الهندسية تحت التطوير، والذي يقع ضمن المشروعات التطويرية والتحسينية بصحة القنفذة.
وتأتي زيارة الوزير لمحافظة القنفذة تجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوفير أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، وسعيًا لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة في سياق تحول القطاع الصحي، ضمن رؤية السعودية 2030، والتأكد كذلك من جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة.