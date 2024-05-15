"الجلاجل" يزور عددًا من المشروعات الصحية الجديدة بالقنفذة ويتفقد المستشفى العام

واطلع "الجلاجل "في مستهل الزيارة على مستشفى جنوب القنفذة العام متفقدًا خدماته الصحية وسير أعماله، كما زار الجلاجل مقر الشؤون الصحية الجديد واطلع على سير العمل في سائر أقسامه، ثم توجه إلى زيارة مستشفى القنفذة العام برفقة محافظ القنفذة محمد عبدالعزيز القباع حيث تلقى استعراضًا للخدمات الصحية المقدمة من قِبل شركاء صحة القنفذة من الجمعيات الصحية (لا بأس، زمزم، ابتسم) وحضر بصحبة المحافظ لقاءً مع المواطنين استمع خلاله لآرائهم وملاحظاتهم حول الأداء الصحي العام بالمحافظة.