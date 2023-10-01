"معازيم" و"تقنيات مكيال" توقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ترتيب الطرح والجولات الاستثمارية

وأضاف: "شركة معازيم بالرغم من أنه قد تم تدشينها قبل حوالي (4) أشهر تقريباً لكنها حققت أرقاماً تعتبر كبيرة في المبيعات والانتشار من خلال تنزيل واستخدام التطبيق وتقديم الطلبات، مقارنة بغيرها من الشركات مما يشير إلى مستقبلها الواعد في القريب العاجل بإذن الله، لأن فكرتها جديدة واستثنائية لا يوجد لها منافسون في السوق حالياً، والجميل في هذه الفكرة الإبداعية أنها غير تقليدية وهي من تخلق لها منافسين".