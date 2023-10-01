"معازيم" و"تقنيات مكيال" توقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات ترتيب الطرح والجولات الاستثمارية

وقعت شركة "معازيم" للتجارة الإلكترونية بمقرها في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع شركة "تقنيات مكيال" المالية، لتقديم خدمات ترتيب الطرح الخاص والجولات الاستثمارية، وقد مثّل شركة "معازيم" فيصل القرنين، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي، ومثّل شركة تقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، بصفته المؤسس والرئيس التنفيذي.
وتقضي بنود مذكرة التفاهم بتبادل المعلومات بمجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين، والتي منها قيام شركة تقنيات مكيال المالية بقديم الخدمات المالية والاستشارية لشركة "معازيم" للتجارة الإلكترونية بشأن ترتيب الطرح الخاص والجولات الاستثمارية التي تحتاجها للحصول على التمويل باعتبارها شركة ناشئة لتعظيم قيمتها السوقية في المستقبل.
الجدير بالذكر أن شركة "معازيم" للتجارة الإلكترونية من الشركات الناشئة التي تعتمد على استثمار الأفكار والإبداع وتوظيفها في تنمية وتطوير وترقية مستوى خدماتها، حيث تعمل في مجال طلب وتوصيل العزائم والهدايا إلكترونياً عبر تطبيق "معازيم"، ومن ثم القيام بتقديمها للمعزومين بطريقة راقية ومبهرة ومتميزة، وتسعى دوماً لتطوير الضيافة بالأفكار المبدعة لتتوافق مع الكرم الفطري والعادات والتقاليد الأصيلة ليكون لها الأثر الإيجابي الكبير لدى المعزوم، وتهدف لتوطين الوظائف ودعم المواطنين للوصول إلى الاستفادة المثلى من إمكاناتهم.
وبين الرئيس التنفيذي فيصل القرنين أن "المذكرة تأتي في إطار حرص شركة معازيم على المساهمة في إيجاد الحلول المالية التي تتفق مع الأنظمة وإيجاد قنوات تمويل تتوائم مع متطلبات مشاريع الشركة وبما يحقق الاستدامة عبر آليات عمل تتسم بالمؤسسية والبعد الاستراتيجي".
وأشار إلى أن المذكرة تأتي ضمن أهداف الشركة في مواكبة رؤية المملكة 2030م، ولضمان تقديم خدمات مالية تقنية حديثة جاذبة توفر سهولة التعاملات المالية مع كافة أفراد المجتمع، وأيضاً توفر أحدث الإمكانات اللازمة لعملية تقنية تفاعلية.
وأضاف: "شركة معازيم بالرغم من أنه قد تم تدشينها قبل حوالي (4) أشهر تقريباً لكنها حققت أرقاماً تعتبر كبيرة في المبيعات والانتشار من خلال تنزيل واستخدام التطبيق وتقديم الطلبات، مقارنة بغيرها من الشركات مما يشير إلى مستقبلها الواعد في القريب العاجل بإذن الله، لأن فكرتها جديدة واستثنائية لا يوجد لها منافسون في السوق حالياً، والجميل في هذه الفكرة الإبداعية أنها غير تقليدية وهي من تخلق لها منافسين".
وأكد أن قطاع التجارة الإلكترونية من القطاعات المهمة التي تشهد نموًا متواصلاً، في ظل اهتمام الدولة في تعزيز هذا القطاع وتطويره حيث يعول عليه لعب أدوار مهمة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدور الهام المبذول من وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة الأخرى في تنظيم القطاع ودعمه.