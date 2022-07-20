هيئة تطوير بوابة الدرعية توقّع مذكرة تفاهم مع "سرك"

وأكّد إنزيريلو، حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، والأخذ بالأسباب كافة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة الذي يُعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وبما يليق بالدرعية مهد الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030 ويواكب تطلعات الزوّار والأهالي، لافتاً النظر إلى أن توقيع المذكرة مع "سرك" يندرج ضمن مساعي الهيئة في هذا الاتجاه.