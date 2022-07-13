أمير الباحة يرفع الشكر لسمو ولي العهد على إطلاق المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية

اعتبر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، أنه يجسد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمساجد التاريخية، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية"، نظرًا لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.