أمير الباحة يرفع الشكر لسمو ولي العهد على إطلاق المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية

اعتبر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، أنه يجسد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمساجد التاريخية، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية"، نظرًا لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي.
ورفع أمير المنطقة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير لسمو ولي العهد بمناسبة تدشين سموه المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية التي تشمل 30 مسجدًا في مختلف مناطق المملكة من ضمنها مسجد بمنطقة الباحة.
وأكد أن هذه البلاد قامت على أساس واضح وهو الكتاب والسنة وخدمة بيوت الله والعناية بها.
ودعا أمير منطقة الباحة، الله تعالى أن يجزي سمو ولي العهد خير الجزاء على هذه المبادرة الميمونة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يُديم علينا وعلى بلادنا نعمة الأمن والاستقرار.