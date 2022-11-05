"الدفاع" تنشر فيديو لوصول مجموعة القوات الجوية إلى اليونان

وقال العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي؛ قائد تمرين "عين الصقر 3": "اكتمل اليوم الجزء الأول من التمرين المزمع عقده في الجمهورية اليونانية، وذلك بوصول الطائرات المقاتلة، وسيتم مطلع الأسبوع المقبل الدراسات الأرضية وتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ثم ستبدأ الرحلات الفعلية القتالية تدريجيًا بمعدل طائرتيْن ويصل إلى 10 طائرات مختلطة بين القوات الجوية السعودية واليونانية".