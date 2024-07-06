تخصصات عدة.. عمليات نوعية دون الحاجة للشق الجراحي بتخصصي الملك عبدالعزيز بالطائف

نجحت فرق طبية في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بتجمع الطائف الصحي، في علاج عدد من المرضى بإجراء عمليات نوعية جديدة دون الحاجة للشق الجراحي؛ لضمان عدم فقدان المرضى للدم، ودون تعرضهم للآلام.
وتفصيلًا: نجح قسم الأشعة التداخلية والمسالك البولية بالمستشفى في إجراء جراحي نوعي في علاج تضخم البروستاتا باستخدام تقنية إغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا دون الحاجة لشق جراحي؛ مما يضمن عدم تعرّض المريض لفقدان الدم خلال عملية العلاج.
واستغرقت العملية قرابة الساعة دون الحاجة لإجراء التخدير العام، وغادر المريض المستشفى بعدها بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.
كما تمكّن فريق طبي من قسمَي الجراحة العامة والأشعة التداخلية في المستشفى، من إجراء عملية نوعية لعلاج البواسير عن طريق القسطرة الشريانية لمريض يعاني من بواسير من الدرجة الثانية.
وأجريت العملية دون الحاجة إلى التخدير العام أو الشق الجراحي، ودون تعرض المريض للآلام، فيما غادر المريض المستشفى بعد إجراء العملية بنحو 6 ساعات، وهو بصحة جيدة.