اعتبارًا من 21 أبريل.. "هيئة النقل" تعلن عن إطلاق الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات

وكشفت الهيئة عن أن المخالفات التي سيستم رصدها؛ تتمثل في تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، أو ببطاقة منتهية، أو انتهاء العمر التشغيلي للحافلة.