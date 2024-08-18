مع بداية العام الدراسي.. "أمانة الطائف" تنفّذ مبادرتين لتحفيز الطلاب والطالبات

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1446هـ، قامت أمانة الطائف بتوزيع باقات الزهور والورود على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم أثناء توجههم للمدارس، وتم تنفيذ المبادرة التي دشنتها المشاركة المجتمعية بالأمانة في عدد من الشوارع الرئيسية؛ لتشجيع الطلاب والطالبات على البدء الجاد في الدراسة.
وتم توزيع باقات الزهور عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية؛ حيث تهدف المبادرة إلى مساندة النشء وحثهم على الدراسة والتحصيل العلمي، وتعزيز بداياتهم بروح التفاؤل.
وقوبلت هذه البادرة باستحسان الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وعبروا عن سعادتهم بهذه اللمسة التي انعكست بالإيجاب على نفوسهم.
وتأتي هذه المبادرة مصحوبة بمبادرة أخرى نفّذتها الإدارة العامة للموارد البشرية، تحت شعار "أبناؤكم أبناؤنا" لدعوة أولياء الأمور من منسوبيها لمرافقة أبنائهم في الصفوف الأولية والمبكرة (رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي)؛ لمساعدة الأطفال على التأقلم مع بدء العام الدراسة، واطمئنان الآباء والأمهات على أبنائهم، وقامت بنشر عبارات تحث أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم في الصفوف الأولية لإزالة رهبة المدرسة، والمساهمة في اندماج الأطفال مع الأجواء المدرسية.
وشاركت الأمانة أيضًا في المعرض الرقمي الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم في تيرا مول قبيل بدء العام الدراسي الجديد لتبصير أولياء الأمور بأهمية الاستعداد الفاعل للعام الدراسي.