مع بداية العام الدراسي.. "أمانة الطائف" تنفّذ مبادرتين لتحفيز الطلاب والطالبات

وتأتي هذه المبادرة مصحوبة بمبادرة أخرى نفّذتها الإدارة العامة للموارد البشرية، تحت شعار "أبناؤكم أبناؤنا" لدعوة أولياء الأمور من منسوبيها لمرافقة أبنائهم في الصفوف الأولية والمبكرة (رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي)؛ لمساعدة الأطفال على التأقلم مع بدء العام الدراسة، واطمئنان الآباء والأمهات على أبنائهم، وقامت بنشر عبارات تحث أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم في الصفوف الأولية لإزالة رهبة المدرسة، والمساهمة في اندماج الأطفال مع الأجواء المدرسية.