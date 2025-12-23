مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي في مطار الملك خالد يشهد ولادتين طارئتين إحداها بعد هبوط اضطراري

أما الحالة الثانية فتعود لسيدة سعودية ثلاثينية، وفي الأسبوع الـ"37" من الحمل، وأثناء تواجدها في الصالة "5" بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، في انتظار رحلتها إلى احدى مدن المملكة ، شعرت بآلام أسفل الظهر وتقلصات، وأسعفت إلى مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالمطار، وتبين أنها تعاني من مخاض مبكر، وعند وصولها تمت معاينتها ، وتأكد أنها في حالة ولادة مبكرة، الأمر الذي تطلّب تدخلاً عاجلًا، بسبب وجود نزيف ما بعد الولادة وهي إحدى المضاعفات الخطيرة للولادة، ونجح الفريق الطبي في استكمال الولادة بشكل آمن، وإيقاف النزيف، فاستقرت حالة الأم والطفلة، وتم نقلهما في وقت لاحق إلى المستشفى ، قبل أن تغادراه بحالة صحية جيدة.