مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي في مطار الملك خالد يشهد ولادتين طارئتين إحداها بعد هبوط اضطراري

شهد مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي في مطار الملك خالد الدولي، حالتي ولادة طارئة، تعامل معها الطاقم الطبي بالمركز باحترافية عالية، الأولى سيدة فلبينية كانت على متن طائرة تتبع للخطوط العمانية متجهة من مانيلا إلى مسقط، وفاجأها آلام الولادة أثناء الرحلة فهبطت الطائرة اضطرارياً في مطار الملك خالد الدولي، ونقلت الأم إلى مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمطار الملك خالد الدولي، وعلى الفور باشر حالتها فريق طبي بقيادة الدكتورة ازهار فطاني استشارية الطوارئ، حيث تبين أنها في الأسبوع الـ"36" من الحمل وتمر بحالة ولادة، تم نقلها على وجه السرعة إلى غرفة الولادة بالمركز ، وأنجبت طفلة بحالة صحية جيدة، وحُولت الأم وطفلتها إلى المستشفى لتستكملا الرعاية الطبية.
أما الحالة الثانية فتعود لسيدة سعودية ثلاثينية، وفي الأسبوع الـ"37" من الحمل، وأثناء تواجدها في الصالة "5" بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، في انتظار رحلتها إلى احدى مدن المملكة ، شعرت بآلام أسفل الظهر وتقلصات، وأسعفت إلى مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالمطار، وتبين أنها تعاني من مخاض مبكر، وعند وصولها تمت معاينتها ، وتأكد أنها في حالة ولادة مبكرة، الأمر الذي تطلّب تدخلاً عاجلًا، بسبب وجود نزيف ما بعد الولادة وهي إحدى المضاعفات الخطيرة للولادة، ونجح الفريق الطبي في استكمال الولادة بشكل آمن، وإيقاف النزيف، فاستقرت حالة الأم والطفلة، وتم نقلهما في وقت لاحق إلى المستشفى ، قبل أن تغادراه بحالة صحية جيدة.
وقال د. أحمد الشدوخي المدير الطبي للمركز، أن النجاح الكبير الذي حققه المركز في التعامل مع هذه الحالات، يعكس إمكانياته الكبيرة من توفر أحدث التقنيات الطبية، ووجود فرق متخصصة على درجة عالية من الكفاءة والتمرس، وقادرة على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بدقة واحترافية عالية.