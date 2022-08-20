عش طبيعياً بلا قهوة.. "النمر": سببان لاستهلاكها وشرط لتركها!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إن القهوة أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء لسببين: أولهما قدرتها على زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم، والآخر، احتواؤها على الكافيين الذي يساعد في تخفيف آلام الصداع والظهر.