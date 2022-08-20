عش طبيعياً بلا قهوة.. "النمر": سببان لاستهلاكها وشرط لتركها!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إن القهوة أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم بعد الماء لسببين: أولهما قدرتها على زيادة التركيز والنشاط وتحسين المزاج في بداية اليوم، والآخر، احتواؤها على الكافيين الذي يساعد في تخفيف آلام الصداع والظهر.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، أن مع هذه المزايا فإن القهوة "لا تمنع الجلطات، ولا الزهايمر، ولا السرطان".
وتابع: "من الممكن أن يعيش الإنسان حياة صحية تامة من دون شرب القهوة نهائياً، فهي محايدة من الناحية الصحية إذا كان تناولها أقل من ٤٠٠ ملغ كافيين يومياً (تقريبا ٤ أكواب قهوة أمريكية، ٨ فناجيل قهوتنا المحلية)؛ حسب الدراسات المُحكمة.