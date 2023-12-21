بتوريد صافي كمية 1.187.658 طنًّا.. "الأمن الغذائي" تعلن انتهاء موسم شراء القمح المحلي

ووفقًا لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم (3.206) مزارعين من إجمالي (3.732) مزارعًا مسجلًا بالمنصة بارتفاع 27% عن العام الماضي، وبنسبة 86% من إجمالي المزارعين المسجلين؛ فيما بلغ عدد المزارعين الأفراد الذين قاموا بالتوريد (2.910) مزارعين، في حين بلغ عدد المزارعين المتعاقدين مع الشركات الزراعية المسجلة (148) مزارعًا قاموا بالتوريد، وجاءت منطقة القصيم في مقدمة مناطق المملكة توريدًا للقمح المحلي بصافي كمية (309.078) طنًّا، وبارتفاع 186% عن الموسم الماضي، ثم منطقة الجوف بصافي كمية (231.617) طنًّا بنسبة ارتفاع 71%، وتلتها منطقة تبوك بصافي كمية (221.865) طنًّا وبارتفاع 41%، ثم منطقة حائل بصافي كمية (204.298) طنًّا بارتفاع 232%، ثم وادي الدواسر بصافي كمية (89.733) طنًّا بارتفاع 348%، ثم الخرج بصافي كمية (70.046) طنًّا بارتفاع 71%، ثم الرياض بصافي كمية (56.390) طنًّا بارتفاع 337%، وأخيرًا الأحساء بصافي كمية (4.632) طنًّا بارتفاع 245%.