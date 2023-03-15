كبسة وجريش ومرقوق.. مشاركات الأسر المنتجة تجذب زوار مهرجان "زيتون الجوف"

وتشتهر منطقة الجوف بأكلات شعبية مختلفة منها "الفتة"، وهي من الأطباق التراثية التي تقدم عادة في الصباح كوجبة إفطار، لأنها أكلة دسمة، بالإضافة إلى تحضيرها في ليالي الشتاء الطويلة، ويتم تحضريها بتقطيع القـرص الجمري، ويفتت إلى قطع صغيرة، ثم يصب عليه اللبن إلى أن تتشرب.. و"المليحة" وهي من الأكلات التـي تشتهر بها المنطقة الشمالية وتسمى (المليحي)، وتتكون من مكونات طبيعية في بيئة شمال المملكة العربية السعودية، وتتكون من الأرز والجميد (اللبن الرائب)، والسمن واللحم، ويبدأ إعدادها بتجهيز كمية من اللحم، ويُغسل جيدًا ثم يضاف الماء الساخن إليه، ويوضع على النار إلى حين الغليان جيدًا، ثم يضاف اللبن الرائب أو الجميد، ثم يحضر الأرز فيقدر على النار.. و"التطماج" وهو من الوجبات الرئيسية التي تقدم على المائدة، وهو من الأطباق التراثية، ويتم إعداد التطماج غالبًا في الشتاء لأنها وجبة ثقيلة في مكوناتها وتعطي إحساسًا بالشبع، وتتكون من الجريش والحمص واللوبياء.