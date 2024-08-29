"هيئة النقل": 283,231 بطاقة سائق أُصدرت خلال النصف الأول من 2024م

كشفت الهيئة العامة للنقل وفقًا لعملياتها التشغيلية النصف سنوية، أن إجمالي بطاقات السائقين خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، بلغت "283,231" بطاقة، بينما سجلت خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق 2023 "101,378" بطاقة، وسجلت نسبة النمو في بطاقات السائقين ارتفاعًا قدره "179%".