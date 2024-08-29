"هيئة النقل": 283,231 بطاقة سائق أُصدرت خلال النصف الأول من 2024م

كشفت الهيئة العامة للنقل وفقًا لعملياتها التشغيلية النصف سنوية، أن إجمالي بطاقات السائقين خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، بلغت "283,231" بطاقة، بينما سجلت خلال نفس الفترة المماثلة من العام السابق 2023 "101,378" بطاقة، وسجلت نسبة النمو في بطاقات السائقين ارتفاعًا قدره "179%".
وأشارت الهيئة إلى أن بطاقات السائقين المصدرة عبر البوابة الإلكترونية بلغت "253,622" بطاقة، و"29,609" بطاقة عن طريق مراكز خدمات الأعمال المنتشرة حول المملكة.
وأكدت أن بطاقات السائقين متطلب أساسي ومهم للسائقين؛ لمساهمتها في رفع مستوى أداء وكفاءة سائقي الشاحنات على الطرق؛ مما يعزز فعالية عمليات نقل البضائع ومستوى السلامة والجودة والامتثال، ويحسن الأداء العام للقطاع اللوجستي.
وتُتيح الهيئة إمكانية الإصدار أو التجديد لبطاقات السائقين إلكترونيًّا عبر منصة لوجستي "logisti.sa"، كما تتيح للمستفيدين إمكانية التواصل وتقديم المقترحات والشكاوى عبر الرقم الموحد "19929"، أو الموقع الإلكتروني الرسمي .