"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة.. وأتربة بالرياض والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران.