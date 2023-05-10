محليات

دوريات الأمن بجدة تقبض على باكستاني لترويجه الشبو

تم اتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص
دوريات الأمن بجدة تقبض على باكستاني لترويجه الشبو
واس
واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وضُبِط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

جدة
الجهات الأمنية
دوريات الأمن
مادة الشبو المخدرة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org