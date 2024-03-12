أكبر مساجد العاصمة.. "الشؤون الإسلامية" تقيم مأدبة إفطار للصائمين بمسجد الملك فهد بالبوسنة

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، مأدبة إفطار للصائمين في مسجد الملك فهد، الذي يعد أكبر مسجد في العاصمة البوسنية سراييفو، وأحد أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان، ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفّذه الوزارة، واستفاد من المأدبة قرابة (1000) صائم من الرجال والنساء.