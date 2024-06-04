"أمانة الرياض" تُنفِّذ أكثر من ١٠ آلاف جولة رقابية لرفع امتثال المنشآت خلال أسبوع

ضمن جهودها لتعزيز ورفع جودة الحياة، نفَّذت أمانة منطقة الرياض خلال المدة من 24 إلى 30 مايو 2024م عددًا من المبادرات والخدمات المقدمة لسكان مدينة الرياض وزوارها، شملت الخدمات البلدية والرقابية والصحية والامتثال والاستدامة؛ لتعزيز جودة الحياة فيها، ورفع كفاءة الخدمات، وسهولة الحصول عليها.
وفي التفاصيل، شملت الخدمات عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسًا وستين جولة رقابية، وخمسمائة وأربعين اختبارًا للأغذية، وإغلاق خمس عشرة منشأة مخالفة، ومخالفة مئة واثنين مبسط، ومصادرة مئة وثمانية وثلاثين طنًّا من الخضراوات والفواكه، وإصدار ألفين ومئة وسبع وثلاثين شهادة صحية، شملت جميع أحياء المدينة، والمنشآت الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، والمحال التجارية.
وتأتي جهود الأمانة في رفع جودة الحياة في المدينة امتدادًا لسعيها في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في تعزيز جودة الحياة، وتقديم خدمات نوعية للسكان، تواكب التطلعات، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع حيوي، والعمل على بناء مستقبل مستدام ومتطور، وذا امتثال عالٍ لرياض مزدهرة.