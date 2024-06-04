"أمانة الرياض" تُنفِّذ أكثر من ١٠ آلاف جولة رقابية لرفع امتثال المنشآت خلال أسبوع

وفي التفاصيل، شملت الخدمات عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسًا وستين جولة رقابية، وخمسمائة وأربعين اختبارًا للأغذية، وإغلاق خمس عشرة منشأة مخالفة، ومخالفة مئة واثنين مبسط، ومصادرة مئة وثمانية وثلاثين طنًّا من الخضراوات والفواكه، وإصدار ألفين ومئة وسبع وثلاثين شهادة صحية، شملت جميع أحياء المدينة، والمنشآت الغذائية، والمطاعم، والمطابخ، والمحال التجارية.