ارتفاع إنجاز عدد الجلسات القضائية في محاكم الاستئناف بديوان المظالم

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على سعي ديوان المظالم إلى تجويد عملياته القضائية من خلال تغطية الاحتياج القضائي، وتوزيع الطلبات والدعاوى بين الدوائر بشكل متوازن، وبالشكل الذي يضمن استقرار الدوائر القضائية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وسرعة الإنجاز، ورفع جودة الأحكام؛ بما يحقق الاستفادة المثلى من التحول الرقمي للأعمال القضائية في ديوان المظالم.