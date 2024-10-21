تعيين جوناثان د. كورديرو رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لمصفاة الذهب السعودية

أعلنت مصفاة الذهب السعودية اليوم تعيين جوناثان د. كورديرو رئيساً تنفيذياً جديداً، اعتباراً من الآن. ينضم السيد كورديرو إلى الشركة قادماً من شركة التعدين العملاقة Eurasian Resources Group (ERG)، حيث شغل منصب رئيس التطوير المؤسسي، مشرفاً على برامج التوسع الإقليمي ومبادرات الابتكار الاستراتيجي.

يحمل جوناثان خبرة تزيد على عقد في قطاع التعدين العالمي، مع سجل حافل في تحقيق التميز التشغيلي والنمو المؤسسي والابتكار التكنولوجي. ومن المتوقع أن تؤهله خبرته في ممارسات التعدين المستدام والتطوير المؤسسي لتعزيز مكانة مصفاة الذهب السعودية كرائدة في صناعة التعدين المتطورة بسرعة في المملكة العربية السعودية. ويؤكد تعيينه التزام الشركة بالتوسع والنمو، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى التنويع والريادة في القطاعات الصناعية الرئيسية.

وفي تعليقه على تعيينه، قال جوناثان:

“يشرفني حقاً الانضمام إلى مصفاة الذهب السعودية في هذا الوقت المحوري. تتمتع الشركة بإرث هائل، وأنا متحمس للبناء على الأسس القوية التي وضعها أسلافي. المملكة العربية السعودية تدخل حقبة جديدة في مجال التعدين، وأتطلع للعمل مع فريقنا المتميز لدفع الابتكار والاستدامة والنمو، مساهمين بفاعلية في التحول الاقتصادي للبلاد”.

كما رحب الشيخ سليمان العثيم، رئيس مجلس إدارة مصفاة الذهب السعودية، بانضمام جوناثان للفريق، قائلاً:

“نحن سعداء بانضمام جوناثان إلى فريقنا. ستكون خبرته وإنجازاته في التوسع الإقليمي والاستكشاف وبناء الشركات ذات قيمة كبيرة مع استمرارنا في تعزيز مكانتنا في السوق. خبرته تتوافق تماماً مع رؤيتنا الاستراتيجية للابتكار والقيادة، وأنا واثق أن مصفاة الذهب السعودية تحت قيادته ستحقق آفاقاً جديدة”.

يمثل تعيين جوناثان د. كورديرو فصلاً جديداً لمصفاة الذهب السعودية، حيث تواصل تنمية محفظتها وتحديث عملياتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعيين التزام الشركة بالابتكار والاستدامة، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في الأسواق المحلية والعالمية للذهب.

نبذة عن مصفاة الذهب السعودية

تعد مصفاة الذهب السعودية لاعباً رئيسياً في صناعة الذهب في المملكة، وأول شركة خاصة متكاملة بالكامل تستضيف خدمات التعدين والاستكشاف والخدمات الفنية، بما في ذلك الجيوفيزياء القائمة على الطائرات بدون طيار، والحفر، ومختبر يُدار بشكل مستقل تحت سقف واحد. ومن المتوقع أن تصبح الشركة واحدة من أكبر منتجي الذهب، من خلال تشغيل المناجم، ومشروعين في مرحلة دراسة الجدوى، و10 مشاريع في مرحلة الاستكشاف، و150 ترخيصاً إضافياً قيد التطبيق. تلتزم الشركة بالتميز في استكشاف الذهب وتكريره ومعالجته، مما يسهم في تحقيق أهداف المملكة الأوسع نطاقاً للتنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030.