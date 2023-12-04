"رسل السلام" يُسجِّل 2.7 مليار ساعة عمل عبر 16 مليون مشروع في خدمة المجتمعات حول العالم

وأوضح بمناسبة مشاركة كشافة السعودية في الاحتفاء بيوم التطوع السعودي، الذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام، تحت شعار (عطاء وطن)، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، أن جمعية الكشافة تحرص على تشجيع قطاعاتها المختلفة في جميع مناطق ومحافظات السعودية على أهمية تكريم المتطوعين، وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، وتقدير الجهود التطوعية، وتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية، إضافة إلى تسليط الضوء على الأعمال التطوعية الملهمة للكشافة في الميدان. مبينًا في هذا الجانب أن الجمعية طرحت مسابقة لأفضل فيديو لقصة تطوع كشفي ملهمة، من أبرز أهدافها رصد ونشر التجارب التطوعية الكشفية الملهمة، وإثراء خبرات ومعارف المتطوعين الجدد من الكشافة.