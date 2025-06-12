طقس نهاية الأسبوع.. الأرصاد : حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مكة المكرمة والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.