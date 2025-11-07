باب التمكين في "بيبان 2025 " يجذب رواد الأعمال ويعزز استدامة القطاع الريادي

شهد باب التمكين في ثالث أيام ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حضورًا واسعًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين توافدوا للتعرف على البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم مشاريعهم وتمكينهم من التوسع والنمو.