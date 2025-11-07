باب التمكين في "بيبان 2025 " يجذب رواد الأعمال ويعزز استدامة القطاع الريادي

شهد باب التمكين في ثالث أيام ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار "وجهة عالمية للفرص" في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، حضورًا واسعًا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذين توافدوا للتعرف على البرامج والمبادرات المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة لدعم مشاريعهم وتمكينهم من التوسع والنمو.
ويُعد باب التمكين إحدى المحطات الرئيسة في الملتقى، إذ يجمع أكثر من 40 جهة داعمة تقدم خدمات عملية واستشارات مباشرة تشمل مجالات التمويل والتسويق والتطوير الإداري والتشريعات التجارية، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة ريادة الأعمال ورفع جاهزية المنشآت.
وأكد عدد من رواد الأعمال المشاركين أن باب التمكين يمثل منصة تفاعلية متكاملة تتيح الوصول المباشر إلى ممثلي الجهات الحكومية والمستثمرين وشركاء النجاح، مشيرين إلى أن الملتقى نجح في توفير بيئة تواصل فعّالة تختصر المسافات بين الجهات الداعمة وأصحاب المشاريع.
ويحظى الباب بتفاعل كبير من الزوار لما يوفره من فرص استثمارية واستشارية وتمويلية نوعية، إلى جانب جلسات توجيهية تساعد أصحاب المشاريع الناشئة على تجاوز التحديات التشغيلية والتنظيمية.
ويهدف باب التمكين في بيبان 2025 إلى تعزيز استدامة القطاع الريادي وربط المشاريع بالجهات المعنية، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على التمكين والابتكار وتوسيع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.