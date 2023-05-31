"سار" تعلن جاهزية قطارَي "الحرمين السريع" و"المشاعر المقدسة" لنقل الحجاج

وتم تسخير كل الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يُعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.